البورصة المصرية تواصل المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13-12-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.54%، مسجلا مستوى 24682 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.61%، مسجلا مستوى 5255 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 2.73%، مسجلا مستوى 7641 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما، ارتفع 125 سهما، وتراجع 22 سهما، فيما استقر 56 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 3.41 مليون جنيه، و 27.86 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 31.27 مليون جنيه.