البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 8-11-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1%، متخطيا مستوى 23682 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.37%، عند مستوى 4683 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.16%، عند 6930 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 198 سهما، ارتفع 98 سهما، وتراجع 42 سهما، فيما استقر 58 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 10.03 مليون جنيه، و 42.67 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 52.71 مليون جنيه.