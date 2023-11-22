البورصة المصرية تواصل الصعود صوب قمم تاريخية جديدة

توقع محللون فنيون استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية نحو قمم تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، مرشحين وصول «EGX30» إلى مستوى 25340 نقطة عقب التحركات الإيجابية بجلسة اليوم بدعم نشاط الأسهم القيادية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي، وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا على الأسهم بلغت 4.5 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 204 ورقات مالية، صعد منها 126، وتراجع 42، ولم يتغير أداء الباقية.

وصعد المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.03% ليصل إلى 25029 نقطة، وEGX70 بنسبة 2.03%، ليغلق عند 5033.7 نقطة، وسار على دربهما “egx100” بنحو 2.03% مغلقًا على 7378 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 34.3 و62.3 مليون جنيه، فيما فضل العرب البيع بقيمة 96.6 مليون.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن «EGX30» تمكن، من الصعود وإحراز قمة جديدة، عقب تحركات هابطة في تعاملات أمس الثلاثاء.

وأضاف أن «EGX30» يتجه نحو مزيد من القمم التاريخية على المدى القريب عند 25340 نقطة، موضحًا أن تجاوزها سيدفع المؤشر للوصول إلى منطقة 25800 نقطة.

وكشف أن التراجع دون مستوى 24540 نقطة ربما يؤدي إلي مزيد من الهبوط نحو 23700 نقطة، ناصحًا مستثمري البورصة بالتعامل الانتقائى على الأسهم في الوقت الحالى.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن صعود البورصة جاء مدفوعًا بدعم أداء الأسهم القيادية الإيجابي بجلسة اليوم.

وأنهى سهم “البنك التجاري الدولي – مصر” تعاملات اليوم بصعود 1.2%، ليستقر على 75.45 جنيه، فيما ارتفع “إي فاينانس” بـنحو 2.9%، مسجلًا 18.01 جنيه.

وأوضح “عيد” أن المؤشر الرئيسي حقق قمة تاريخية جديدة بجلسة اليوم، مرجحًا استمرار الصعود الفترة القريبة المقبلة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ، فأوضح أنه نجح أيضًا في تحقيق قمة تاريخية جديدة بجلسة اليوم، مضيفا أن استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي 5000 نقطة سيدفعه نحو مزيد من الصعود.

فيما لفت إلى أنه في حال ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة ربما يدفع المؤشر السبعيني إلى اختبار دعم 4900 نقطة.