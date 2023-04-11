البورصة المصرية تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، مسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 10-4-2023، وسط توجه شرائي من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% عند مستوى 16859 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 0.96% عند مستوى 2977 نقطة، و EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.97%، عند 4479 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 191 سهما، ارتفع منهم 81، وتراجع 31 سهما، فيما استقر 79 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 115.45 مليون جنيه، و 9.81 مبيون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 125.23 مليون جنيه.