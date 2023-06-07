البورصة المصرية تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم.. و «EGX70» يسجل مستويات قياسية جديدة

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي” EGX30″ بنسبة 0.53% ، مسجلا مستوى 17583 نقطة.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70″ بنحو 4.18%، مسجلا 3697 نقطة، ومؤشر” EGX100″ الأوسع نطاقا بنحو 3.41% عند 5399 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 ارتفع منها 71 فيما تراجع 58 و استقر 87 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 65.3 مليون جنيه، و 37.4 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 102.7 مليون.