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البورصة المصرية تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

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وصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما

البورصة المصرية تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
جهاد سالم

جهاد سالم

12:51 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد، حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 1.33% ، مسجلا مستوى 17577 نقطة.

وقلص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، من مكاسبه الصباحية ليسجل ارتفاعا بنحو 0.57%، مسجلا 3480 نقطة، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.79% عند 5153 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 81 سهما، فيما تراجع 45 سهما، و استقر 70 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 88.18 مليون جنيه، و 122.83 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 211.02 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:51 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23