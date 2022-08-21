البورصة المصرية تواصل الصعود بمنتصف التعاملات بدفع مشتريات مصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة الأحد وسط اتجاه شرائى للمصريين حتى الساعة 12:30

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.78% عند 10273 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.47%، ليسجل 2190 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.62% مسجلًا 3143 نقطة حتى الساعة 12:30

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 667 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 15، وبقي 73 دون تغير.

البورصة المصرية : مبيعات الأجانب سجلت 796 مليون جنيه الأسبوع الماضي

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس ، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 796 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا البيع أيضا بقيمة 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه.

وتصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 1.86 مليار جنيه، كما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بقيمة 955.6 مليون جنيه.