بورصة وشركات

البورصة المصرية تواصل الصعود فى المنتصف بدعم مشتريات العرب

تواصل الصعود الجماعى بمنتصف تعاملات جلسة التداول
رجب عزالدين 1:05 م, الأحد, 23 أغسطس 20 1:05 م, الأحد, 23 أغسطس 20

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للعرب وبيعى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 11368 نقطة.

كما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.54% إلى 1735 نقطة حتى الساعة 12.30

وبلغت قيم التداول على الأسهم 775 مليون جنيه، واتجه العرب للشراء ،بينما اتجه المصريين والأجانب للبيع.

البورصة المصرية أغلقت الأربعاء الماضى على صعود جماعى

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى على صعود جماعي لمؤشراتها مع ارتفاع رأسمالها السوقي بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسى “Egx30” صاعدا بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 11160 نقطة، كما صعد مؤشر ”egx70” بنسبة 2.08% إلى 1692 نقطة .

ويتوقع خبراء فى سوق المال أن تُواصل البورصة المصرية اتجاهها الصاعد خلال تعاملات الأسبوع الحالى مدعومة بتحركات إيجابية لسهم البنك التجارى الدولى.

خبراء يتوقعون صعود البورصة بدفع سهم البنك التجارى

البنك التجارى الدولى

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك الأسبوع الحالى فى نطاق 10900 و11400 نقطة.

وتوقع عامر تحرك سهم البنك التجارى الدولى باتجاه 69 جنيهًا، مقارنة مع 66.3 جنيه نهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار إلى أن السوق ستشهد تماسكًا وارتفاعًا بجلسة غدٍ الأحد، تتبعها عمليات بيعية بجلسة الاثنين، بينما تحدد جلسة الثلاثاء مسار السوق فى الفترة المتبقية من الأسبوع.

وأوصى عبد القادر بشراء حزمة من الأسهم أبرزها القلعة، وسيدى كرير، ومصر الجديدة، والمصرية للاتصالات.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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