البورصة المصرية تواصل الصعود القوي.. وEGX30 يقترب من 22500 نقطة منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوي حتي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 23-10-2023، وسط توجهات شرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنحو 1.64%، مسجلا مستوى 22490 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.33%، عند مستوى 4158 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 2.3%، عند مستوى 6296 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 117 سهما، فيما تراجع 20 سهما، واستقر 63 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.17 مليون جنيه، و39.95 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 41.09 مليون جنيه.