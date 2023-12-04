البورصة المصرية تواصل الصعود القوي وEGX30 يتخطى 25200 نقطة منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوي حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 4-12-2026، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.61%، مسجلا مستوى 25214 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.48%، عند مستوى 5383 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.69%، مسجلا مستوى 7816 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع 121 سهما، وتراجع 36 سهما، فيما استقر 43 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 34.77 مليون جنيه، و 131.15 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 165. مليون جنيه.