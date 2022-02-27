البورصة المصرية تواصل الصعود القوي بجلسة الأحد بدفع مشتريات المصريين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى قرب منتصف تعاملات جلسة الأحد، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.07% عند مستوى 11116 نقطة حتى الساعة 11:15.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بشكل حاد إلى 2.43% ليسجل 1817 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.26% إلى 2782 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضي على هبوط حاد لمؤشراتها تزامنا مع بدء عمليات الغزو الروسي لأوكرانيا وسط حالة من الهلع والذعر في الأسواق العالمية.

وأغلق مؤشر “EGX30” على هبوط بنسبة 3.63% عند مستوى 10890 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بشكل حاد إلى 9.02% ليسجل 1774 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 7.28% إلى 2720 نقطة.

وأعلن الرئيس الأوكراني أمس السبت عن رغبته في إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي بوتين في دولة بلاروسيا ومناقشة حياد أوكرانيا عن حلف الناتو.

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وقالت وحدات تحليل فني في بنوك استثمار محلية، إن بقاء البورصة المصرية أدنى دعم 11100 نقطة وعدم القدرة على التماسك قد يدفعها لمزيد من التراجعات نحو مناطق الدعم 10800 ثم 10500 كمرحلة تالية على المدى القريب.

ونصحت وحدة التحليل الفني لدى “نعيم القابضة” متعاملي البورصة بالانتقائية في التعامل على الأسهم خلال الوقت الحالي.

وقالت إن استمرار بقاء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في التحرك أدنى مستوى 11100 نقطة قد يدفعهُ لمزيد من التراجع على المدى القريب نحو 10500 نقطة.

في حين قالت وحدة التحليل الفني لدى شركة “مباشر” إنهُ بناء على الظروف الراهنة فإن المراكز الشرائية محفوفة بالمخاطر ويجب توخي الحذر.

وأضافت، أن مستويات الدعم التالية للمؤشر عند مناطق 10800 و10875 نقطة، موضحةً أن عدم القدرة على التماسك عند هذه المستويات قد يدفع لتراجعات أكبر على المدى القريب نحو 10660 ثم 10460 نقطة.