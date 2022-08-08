البورصة المصرية تواصل الصعود القوى.. والمؤشر الرئيسي يستهدف 10600 إلى 10800 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى مواصلة مؤشرات البورصة المصرية الأداء الإيجابى خلال الجلسات المقبلة، محددين مستهدفات جديدة لمؤشر السوق الرئيسى EGX30 عند 10600 إلى 10800 نقطة.

كما رجحوا استمرار مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى الصعود نحو مستويات 2000 إلى 2100 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأحد على صعود جماعى بواقع %0.8 لـ EGX30، مغلقا عند مستوى 10123 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 EWI بنحو %4.08 مغلقا عند 1989 نقطة، وصعد EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة %3.1 مسجلا 2923 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.86 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 6.62 مليار جنيه، ليسجل 669.59 مليار، مقابل 662.97 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من المستثمرين المصريين بصافى 473.57 مليون جنيه، مقابل صافى بيع للعرب والأجانب بقيمة 57.66 مليون و415.91 مليون على الترتيب.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» واصل أمس المسار الصاعد الذى بدأه الفترة الماضية، وبلغ ذروته نهاية الأسبوع الماضى إذ حقق المؤشر صعودا بما يزيد على %5.

وأضاف أن المؤشر الرئيسى اقترب من مستويات مقاومة مهمة عند 10100 وحتى 10280 نقطة، والتى قد يشهد قربها بعض التهدئة المؤقتة.

وقال جمال الدين إن أى هبوط محتمل للمؤشر قرب مستويات المقاومة السالف ذكرها أمر طبيعي، وقد يدفعه أدنى 10100 نقطة دون التأثير على المستهدفات الصعودية متوسطة المدى والتى تصل إلى 10800 نقطة.

وأوضخ أن التحركات الصاعدة لمؤشر EGX30 جاءت بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار، والذى انعكس على إعادة تسعير الأسهم.

من جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى أن البورصة واصلت الارتفاع أمس بعدما سجلت خلال الأسبوع الماضى صعودا يعد الأقوى منذ مارس 2022 مدعوما بعمليات شراء مكثفة من المؤسسات والأفراد المصريين.

ولفت نبيل إلى الصعود القوى لمؤشر EGX70 والذى مكنه من تأكيد اختراق مستوى المقاومة 1900 نقطة، مصحوبا بارتفاع أحجام التداول.

وأضاف أنه إلى أن تظهر أسباب ذلك الصعود القوى فإن مؤشر EGX30 من الناحية الفنية يسير فى اتجاه مستوى المقاومة الفرعية 10250 إلى 10300 نقطة، كما أن المؤشر لديه مقاومة رئيسية خلال شهر أغسطس عند 10600 نقطة.

وتوقع نبيل استهداف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مستوى المقاومة الفرعى عند 2000 نقطة يليه 2100.

وأشار إلى أن الكثير من الأسهم المكونة للمؤشرين اخترقت خلال آخر جلستين مستويات مقاومة مهمة، قد تعطيها فرصة جيدة للصعود على المدى المتوسط.

وتوقع نبيل تحسن أداء القطاع العقارى مرة أخرى بجانب القطاع الصناعى وقطاع البتروكيماويات.

كما رجح ظهور تحركات جيدة فى أسهم قطاع النقل والشحن، ناصحا المستثمرين بمتابعة الحالة الفنية والمالية لكل سهم على حدة خلال الفترة الحالية.

جهاد سالم