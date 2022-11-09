البورصة المصرية تواصل الصعود الطفيف منتصف التعاملات بدفع مشتريات عربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة الأربعاء، وسط اتجاه بيعي للعرب حتى الساعة 12:15

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.65% عند 11341 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.08%، ليسجل 2233 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.17% عند 3247 نقطة حتى الساعة 12:15.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 520 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرحج أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 40 من إجمالي 185 متداولة، بينما هبط 42، وبقي 102 دون تغيير.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق تستهدف مستويات 11450 نقطة هذا الأسبوع، بدعم الأداء الإيجابي المتوقع للأسهم القيادية، وأبرزها التجاري الدولي، والمصرية للاتصالات، وهيرميس.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي هو الأفضل حاليا، بدعم استفادته من تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وأيضا مجال الصناعة.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للصعود خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

وتوقعت عودة الأجانب للشراء بقوة مع بدء العام المقبل وبشكل خاص فى الأسهم القيادية، وأبرزها هيرميس، والبنك التجارى الدولي، وفورى لتكنولوجيا البنوك، وإى فاينانس، وأوصت المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء الهامشي، وعدم فتح أي مراكز جديدة حتى التأكد من استقرار الحركة الصعودية للسوق.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تحقق السوق أداء إيجابيا الأسبوع الحالي، ليتحرك “EGX30” صوب 11400 نقطة، بدعم استمرار المؤسسات المحلية، والأجانب فى الشراء، والتحركات الصاعدة المتوقعة للأسهم القيادية.

وأضاف، أن أفضل القطاعات أداءً حاليًا هى العقارات، والخدمات المالية، والبنوك، وبشكل خاص الأسهم القيادية. وأوصى المستثمرين بالبعد عن المتاجرة، والمضاربات السريعة، والاتجاه نحو الأسهم صاحبة العائد المرتفع والمؤشرات المالية القوية، وتفعيل مستويات وقف الخسائر.