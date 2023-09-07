البورصة المصرية تواصل الصعود التاريخي و«EGX30» يكسر حاجز 19300 نقطة

واصلت البورصة المصرية، المسار الصاعد مسجلة مستويات تاريخية جديدة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 7-9-2023.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.45%، بداية تعاملات اليوم مسجلا مستوي قياسي جديد عند 19310 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.26%، مسجلا 3817 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.34% عند 5604 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 137 سهما، ارتفع منهم 22 سهما، فيما تراجع 3 اسهم، و استقر 112 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 618.7 الف جنيه، و 846.8 ألف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.46 مليون جنيه.