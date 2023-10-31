البورصة المصرية تواصل التراجع حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الهابط حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، نحو 1.29%، عند مستوى 23132 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.87%، عند مستوى 4382 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.11%، عند مستوى 6589 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 27 سهما، فيما تراجع 111 سهما، واستقر 62 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 67.93 مليون جنيه، و29.08 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 97.02 مليون جنيه.