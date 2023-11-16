البورصة المصرية تواصل الارتفاع حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.87%، عند مستوى 24349 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.15%، عند مستوى 4874 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.15%، مسجلا مستوى 7163 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع 123 سهما، وتراجع 25 سهما، فيما استقر 51 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 16.39 مليار جنيه، و 8.66 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 16.4 مليار جنيه.

يذكر أن إدارة البورصة أعلنت اليوم عن تنفيذ صفقة بآليات الحجم الكبير على أسهم الشركة الشرقية “ايسترن كومباني” لنحو 699 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.4 مليار جنيه.