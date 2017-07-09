البورصة المصرية تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات

أسماء السيد:



واصلت البورصة المصرية حركتها المتباينه، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، والتى تُعد الجلسة الأولى عقب رفع الفائدة يوم الخميس الماضي .

سجل المؤشر الرئيسي egx30 تراجعًا بنحو 0.54% عند 13297 نقطة، كما تراجع مؤشر egx50 متساوي الأوزان بنسبة 1.29% عند 2067 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04% عند 680 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.7% عند 1557 نقطة.

بلغت قيم التداول على الأسهم 262 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة البالغة 161 سهما، سيطر الارتفاع على حركة 31 سهما، فيما تراجع 108 أخرين، ولم يتغير أداء 22 سهما، كما سجل رأس المال السوقي 699.946 مليار جنيه.

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلي الشراء بصافي مشتريات بلغت 2 و 5.7 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه العرب للبيع بصافي مبيعات بلغت 7.9 مليون جنيه، واستحوذ المتعاملين المحليين على 81% من إجمالي التعاملات، مقابل 11% للعرب و 6% للأجانب.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت الخميس الماضي، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى .

ورفع المركزي سعر الفائدة نقطتين مئويتين فى مايوم الماضي، وكان قد رفعه عقب تحرير سعر الصرف 3 نقاط مئوية، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة خلال أقل من 8 شهور 7 نقاط مئوية.

وقال المركزي الخميس الماضى، إنه رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري، عقب ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، وضريبة القيمة المضافة.

