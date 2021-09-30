البورصة المصرية تواصل الأداء المتباين بالمنتصف بدفع مبيعات المصريون والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.16% عند مستوى 10374 نقطة، حتى الساعة 11:30

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.86% عند 2723 نقاط، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% عند مستوى 3662 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء، على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات 986 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق استمرار تراجع أداء البورصة، مدفوعة بضغوط بيعية محتملة على الأسهم ذات الأوزان النسبية فى إطار التحرك العرضى المائل للهبوط للمؤشر الرئيسي.

خبراء توقعوا هبوط البورصة المصرية خلال الأسبوع



وقال المحللون إن تحركات السوق لاتزال مرهونة بجملة عوامل فى مقدمتها عدم حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، إلى جانب تذبذب أداء الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التعامل بـ «المارجن»، سهم القاهرة للاستثمار بالبورصة المصرية.

وأوضح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للاستثمارات المالية، أن السوق واجهت ضغوطا بيعية مع استمرار التأثير السلبى لاقتراب فرض ضريبة أرباح رأسمالية على تعاملات البورصة مع بداية العام المقبل.

من جانبه، أكد أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي لا يزال يتحرك في المنطقة العرضية بين مستوى الدعم الرئيسى 10400 ومستوى المقاومة 10700 نقطة.

وتوقع أن يستمر الأداء العرضى بين هذه المستويات الأسبوع الحالى والمقبل إلى أن يتم اختراق مستوى المقاومة 10700 نقطة نحو الأعلى، وفى هذه الحالة يستهدف المؤشر 11000 ثم 11200 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقال «أبو اليزيد» إن المؤشر شهد تراجعا حول مستوى المقاومة المهم 2800 نقطة.

ورجح حدوث المزيد من التحركات العرضية بين 2650 و2800 نقطة إلى أن يشهد اختراقا بأحجام تداول جيدة لمستوى 2800 نقطة، على أن يكون المستهدف فى هذه الحالة مستوى المقاومة التالى 3000 نقطة.