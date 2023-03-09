البورصة المصرية تواصل الأداء المتباين بمنتصف تداولات جلسة الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.17% عند 16287 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.28%، ليسجل 3028 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.14% عند 4443 نقطة حتى الساعة 11:15

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 453 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون و العرب الشراء، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى المنتصف.