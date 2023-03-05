البورصة المصرية تواصل الأداء المتباين بمنتصف تعاملات جلسة الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الأداء المتباين الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.35% عند 16788 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.12%، ليسجل 3062 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.01% عند 4535 نقطة حتى الساعة 12:30

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 519 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى المنتصف.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 52 من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 57 وبقي 86 دون تغيير.