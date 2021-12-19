البورصة المصرية تواصل الأداء المتأرجح بمنتصف التعاملات بدفع مبيعات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد ، وسط اتجاه بيعى العرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.35% عند 11627 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.36% مسجلا 2139 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.07% ليسجل 3168 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 441 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 53 سهمًا من إجمالي 185 متداولة، بينما هبط 46، وبقي 86 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تستعد لاختراق 11800 نقطة الأسبوع الحالى

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء تحليل فنى اتجاه المؤشر الرئيسى إلى مستوى 11800 نقطة خلال الأسبوع الحالى، بدعم تحول المستثمرين نحو الأسهم القيادية، ودخول سيولة من صفقة استحواذ تحالف الدار على السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك».

ويرى الخبراء أن ما سيدعم موقف السوق الفترة المقبلة هو حسم الملفات التى أثرت بشدة عليه الفترة الماضية، وأبرزها الضرائب، إلى جانب هدوء حالة المضاربات التى سادت السوق الفترة الماضية.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد عملية تجميع حاليًا مع الأخبار الإيجابية التى شهدتها الفترة الماضية، وأبرزها طرح حصة %10 من شركة أبوقير للأسمدة حصلت عليها صناديق استثمار عربية وأجنبية، وتنفيذ صفقة استحواذ الدار الإماراتية على شركة سوديك بنحو 6 مليارات جنيه.

وتابع أن هناك اتجاهًا قويًا من المستثمرين أيضًا نحو الأسهم القيادية، وهو ما يُمثل أمرًا إيجابيًا ومحفزًا للسوق، خاصة عقب سيطرة الأسهم الصغيرة وحركة المضاربات لفترة طويلة.

ولفت «عبدالقادر» إلى أن هناك حزمة من الأسهم تتوقع لها «بايونيرز» أداءً قويًا الفترة المقبلة تشمل المجموعة المالية هيرميس، ومصر الجديدة، وإعمار مصر، والعربية للأسمنت، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، فيما أوصى المستثمرون بالأسهم صاحبة الربحية المرتفعة.

وقال محمد كمال، خبير أسواق المال، إنه من المتوقع اتجاه السوق صوب 11800 نقطة الأسبوع الحالى، عقب نجاحه فى تجاوز مستويات المقاومة 11500 نقطة، والاستقرار فوقها، والسيولة التى شهدتها السوق بدعم صفقة سوديك.

وأشار «كمال» إلى أن هناك مجموعة من القطاعات ستشهد أداءً جيدًا الفترة المقبلة، أبرزها العقارات والبنوك والبتروكيماويات والمواد الأساسية.