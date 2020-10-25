البورصة المصرية تهبط 4.8% بعد دقائق من عودة التداول على البنك التجارى الدولي

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط حاد لمؤشرها الرئيسيى egx30 بنسبة بلغت 4.8% تزامنا مع عودة التداول على سهم البنك التجارى الدولى (CIB).

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 4.8% ليصل إلى 10455 نقطة حتى الساعة 10.10.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.86% إلى 1768 نقطة، كما تراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.69 % إلى 2620نقطة.

وأعادت البورصة التداول على سهم التجارى الدولى اليوم الأحد بعد إيقافه الخميس الماضى، بناء على طلب الرقابة المالية.

وأعلن البنك التجارى الدولى مساء الجمعة الماضى، عن تعيين شريف سامي، رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، خلفًا لهشام عز العرب استجابة لقرار البنك المركزى.

ويعد التجارى الدولى، أكبر بنك خاص فى مصر، وكذلك أكبر بنك مدرج فى البورصة المصرية من حيث نسبة التداول الحر للأسهم.

البورصة المصرية.. خبراء يرجحون حركة هبوط بسبب البنك التجارى الدولى

ويعيش سوق المال حالة من الترقب على خلفية الآثار والتداعيات المتوقعة بعد أزمة الخميس الماضى.

وقال دكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن ما حدث أمر عارض، ولن يؤثر بأى شكل على القطاع المصرفى أو تصنيفه الائتماني، واصفا الحدث بأنه مشكلة محدودة وغالباً سيتم حلها.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم للاستثمارات المالية، إن السوق تتطلع لمعرفة أية قرارات محتملة قد يتخذها البنك المركزى بشأن «التجارى الدولي»، مؤكداً عدم تأثر إيرادات البنك بهذه الواقعة.

وأشار إلى أن ردود الأفعال التى ظهرت نتيجة الشائعات التى تم تداولها وعدم معرفة حقائق الأمور انعكست على السوق فى تعاملات جلسة الخميس الماضي.

ورجح مواجهة سهم التجارى الدولى موجات بيعية فى بداية جلسة الأحد، ثم معاودة التماسك فى ظل عدم وجود إدانات مؤكدة لأى طرف.

وعلى صعيد تحركات السوق بشكل عام، توقع ماهر أن تدور حول مستوياتها الحالية بجلسة اليوم، وأن يكون التأثير على سهم التجارى الدولى فقط.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية الأسبوع على هبوط حاد لمؤشرها السبعينى egx70 بنسبة تخطت 5% بدفع مبيعات الأجانب.

واستبعد عادل كامل، رئيس شركة الأهلى للاستثمارات المالية– ذراع إدارة الأصول للبنك الأهلي، تأثر أداء البورصة بأحداث التجارى الدولي، وكذلك أداء القطاع المصرفى وتصنيفه الائتماني.

وقال هانى توفيق، خبير سوق المال، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار السابق، إن الصورة الكاملة حول المخالفات لم تتضح حتى الأن، مؤكدًا على الدور الكبير الذى حققه هشام عز العرب خلال قيادته للبنك .

وأوضح الخبير الاقتصادى أن عمليات القطاع المصرفى وودائع العملاء لن تتأثر سلبًا، وستكمن أوجه التأثر فى أسهم القطاع المصرفى، أو على صعيد الاستثمار فى البنوك ذاتها، فى ظل وجود مفاوضات لبيع بعضها تعمل فى مصر، وأبرزها بلوم مصر.

وعلى صعيد ردة فعل البورصة توقع توفيق تعرض سوق الأسهم بجلسة اليوم الأحد لموجة تراجعات نتيجة انخفاض محتمل فى سعر سهم البنك التجارى الدولى CIB، بسبب ضغوطات بيعية قوية متوقعة .

من جانبه توقع محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، تراجع مؤشرات البورصة فى جلسة اليوم.

وأضاف الأعصر إن السوق قد تتعرض لضربة متوسطة أو قوية فى بداية تعاملات الأسبوع الجاري، على أن تعاود الصعود مجددًا للمستويات الحالية 11000 نقطة بنهاية الأسبوع، ناصحًا المستثمرين بالشراء فى الوقت الراهن .

ورجح الأعصر تراجع مؤشر EGX30 لمستويات 10700 نقطة بجلسة اليوم، بينما سيتجه EGX70 نحو 1800 نقطة.

كما رجح حركة سهم سوديك بين مستويى 11.75 – 12.60 جنيه خلال تعاملات الأسبوع.

كما رشح سهم سى آى كابيتال بين 3.55 – 3.85 جنيه، وحديد عز 6.70 – 7.40 جنيه، وسهم السويدى بين 7.30 – 8 جنيه .

من جهته قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، إن الشكل الذى خرج به استبعاد أو استقالة هشام عز العرب من منصبه كرئيس للبنك التجارى الدولي، كان مفاجئاً بشكل عام.

ورجح تراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بجلسة اليوم لمستويات الدعم 10870 نقطة، كما رجح كسره لأسفل واستهداف مستويات 10600 نقطة، ثم 10290 نقطة، وذلك بضغط من الهبوط المتوقع لسهم البنك التجارى الدولي.