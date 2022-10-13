البورصة المصرية تهبط 1.57% وتخسر 6.7 مليار جنيه في أسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته اليوم الخميس، وسط ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجه المصريين والعرب نحو الشراء.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.57% ليصل إلى 9853 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.87% إلى 2151 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% إلى 3077 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 6.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 687.5 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.54% عند 9853 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.44%، ليسجل 2151 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.19% عند 3077 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 31، وبقي 70 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 883 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم التداولات 1.15 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها بحجم تداولات 560 مليونا.