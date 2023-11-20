البورصة المصرية تهبط من أعلى مستوياتها بنهاية تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023، بعد أن فقدت قمم تاريخية حققتها بداية التعاملات.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.56%، ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، بعد اقترابه من مستوى 25200 نقطة في التعاملات الصباحية.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.07%، عند مستوى 4856 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 1.11%، ليغلق عند 7155 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.06 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204 سهما، ارتفع منهم 49 سهما، وتراجع 118 سهما، فيما استقر 37 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون 666 مليار جنيه، مقابل تريليون و 679 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 186.28 مليون جنيه، و 38.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 224.95 مليون جنيه.