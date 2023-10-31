البورصة المصرية تهبط منفردة بين نظيراتها العربية اليوم الثلاثاء (جراف)

هيمن الصعود شبه الجماعي على أداء البورصات العربية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ صعد أداء 5 بورصات، وهيمن الهبوط الحاد على السوق المصرية منفردة بنسبة بلغت 3.7% .

البورصة المصرية (هبوط)

هيمن الهبوط الحاد، على أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بنحو 3.7% ووصل عند 22551 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 4.7 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 203 أوراق مالية صعد من بينها أداء 25، وتراجع 134 آخرين وظل 44 على استقرار سعري دون تغيرات.

بورصة السعودية (صعود)

وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية فقد أنهى مؤشرها الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم على صعود بواقع 1.5%، وأغلق عند 10690 نقطة.

وسجلت قيمة التداول حوالي 6.3 مليار ريال سعودي، وتم التداول على نحو 229 شركة، بعدد 171.9215 مليون ورقة مالية .

بورصة الكويت (صعود)

وأيضًا صعد مؤشر بورصة الكويت الأول بنحو 1.3% وأنهى تعاملاته عند 7142.6 نقطة، وسجلت قيمة التداولات حوالي 48.5 مليون دينار كويتي .

وتم التداول على حوالي 31 شركة صعد من بينها أداء 21، وانخفض 4 أخرى، وظلّ 6 على استقرار سعري دون أي تغيرات .

بورصة قطر (صعود)

وفيما يتعلق ببورصة قطر فقد أنهت تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود بواقع 0.5% وأغلقت عند 9523.5 نقطة .

وبلغت قيمة التداول حوالي 686.4 مليون ريال قطري، وجرى التداول على نحو 53 شركة تراجع من بينهم 28 وارتفع أداء 21 شركة، وظل على ثبات دون تغير .

بورصة دبي (صعود)

وفي سياق متصل فقد صعد مؤشر بورصة دبي بنحو 0.99% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ووصل عند 3877 نقطة .

وبلغت قيمة التداول بالجلسة حوالي 340.2 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 36 شركة صعد من بينهم أداء 20، وتراجع 9 آخرين وظل الباقية على استقرار سعري دون تغيرات.

بورصة أبو ظبي (صعود)

أما على صعيد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فسار على نفس الخطى وأنهى تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.63% مغلقًا عند 9344 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات بنهاية الجلسة حوالي مليار درهم إماراتي، فيما سجل الحجم الإجمالي نحو 214 مليون ورقة مالية.

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