البورصة المصرية تهبط فى ختام جلسة متأرجحة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها بعد حاجة تأرجح استمرت طوال الجلسة وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.04 % عند مستوى 13773 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.7% عند مستوى 529 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76% عند مستوى 1377 نقطة، وكذلك هبط صعد egx50 بنسبة 1.1% عند مستوى 1891 نقطة، فى حين هبط المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 1.07% عند مستوى 15801 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 511 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 6.1 مليون جنيه و16.9 مليون جنيه و30.5 مليون جنيه و2.9 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 872 ألف مليون و55.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 34 سهمًا من إجمالى 168 سهما متداولا، بينما هبط 91 سهمًا وبقى 43 سهمًا دون تغير.

محللون يتوقعون أداءً ضعيفًا لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط أغلب مؤشراتها، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى صعد بنسبة 0.68% وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.68 % عند مستوى 13918 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41 % عند مستوى 533 نقطة.

ويتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية أداءها غير اللافت للانتباه خلال الأسبوع الحالي.

وقال فنيون إن المؤشر الثلاثينى ما زال مدعومًا بتحركات البنك التجارى الدولى المتوقع وصوله إلى 90 جنيهًا، وسط توصيات بالشراء على حزمة من الأسهم لدى وصولها لمستويات معينة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق ليست بالقوة الكافية، إلا أنه من المُرجح أن تشهد تحركات إيجابية على استحياء الأسبوع الحالى.

ورجح النمر فى تصريحات للمال مستويات بين 14100 و13700 نقطة للمؤشر الثلاثيني، متوقعًا تحركات إيجابية لقطاع البنوك متواصلة من الأسبوع الماضي، بقيادة التجارى الدولى مستهدفا مستويات 90 جنيها، مقارنة 74.5 جنيه نهاية الأسبوع المنقضى.