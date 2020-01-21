البورصة المصرية تهبط بمنتصف التعاملات وسط تداولات هزيلة

بلغت قيم التداوات على الأسهم فى البورصة 214 مليون جنيه فقط حتى المنتصف

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب وقيم تداولات هزيلة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1 % عند مستوى 13636نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.6% عند مستوى 526 نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 214 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 9 مليون جنيه و20 مليون جنيه و 1 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 8 مليون و 70 ألف جنيه و21.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتدوالة، حيث صعد 27 سهم من إجمالى 153 سهما متداولا،بينما هبط 83 سهم وبقى 43 سهم دون تغير.

محللون يتوقعون أداء متواضعا لمؤشرات البورصة خلال الاسبوع

أسهم البورصة المصرية

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها بعد حاجة تأرجح استمرت طوال الجلسة وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.04 % عند مستوى 13773نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.7 % عند مستوى 529 نقطة .

وتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية أدائها غير اللافت للانتباه خلال الأسبوع الحالي.

وقال فنيون إن المؤشر الثلاثينى ما زال مدعومًا بتحركات البنك التجارى الدولى المتوقع وصوله إلى 90 جنيهًا، وسط توصيات بالشراء على حزمة من الأسهم لدى وصولها لمستويات معينة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق ليست بالقوة الكافية، إلا أنه من المُرجح أن تشهد تحركات إيجابية على استحياء الأسبوع الحالى.

ورجح النمر فى تصريحات للمال مستويات بين 14100 و13700 نقطة للمؤشر الثلاثيني، متوقعا تحركات إيجابية لقطاع البنوك متواصلة من الأسبوع الماضى بقيادة التجارى الدولى مستهدفا مستويات 90 جنيها، مقارنة 74.5 جنيه نهاية الأسبوع المنقضى.