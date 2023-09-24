البورصة المصرية تنهي تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد 24-9-2023 علي تباين، إذ إن “EGX30” أغلق مرتفعًا بنسبة 0.66% عند مستوى 20213.7 نقطة، على الرغم من تراجعه بنسبة طفيفة.

في حين تراجع “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة لينهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، منخفضًا بنسبة 0.02% عند مستوي 3827.86 نقطة.

بينما حافظ المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” على بقائه في المنطقة الخضراء رغم تراجع مستوياته، ليغلق عند مستوى 5680.91 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.10% فقط.

واستمر الاتجاه الشرائي مُسيطرًا أداء علي كل من المستثمرين العرب والأجانب بصافي قيمة يصل إلي 65.7 مليون حنيه و7.53 مليون علي التوالي، بينما فضل المصريين البيع بحوالي 73.24 مليون.

كما سجل إجمالي قيم التداولات على الأسهم نحو 36.1 مليار جنيه، وبلغ رأس المال السوقي حوالي 1.37 تريليون، وجرى التعامل على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع منها 53، بينما انخفض 87، واستقر 65 عند مستويات الأسبوع الماضي.