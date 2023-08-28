البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بعد تقليص جزء من مكاسبها الصباحية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين 28-8-2023، في المنطقة الخضراء، بعد أن قلصت جزءًا من مكاسبها الصباحية.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، ارتفاعا بنسبة 0.37%، نهاية تعاملات اليوم، ليغلق عند مستوى 18584 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.36%، عند مستوى 3754 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.22%، عند 5517 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.64 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منها 60، وتراجع 83، فيما استقر 57 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و260 مليار جنيه، مقابل تريليون و 256 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع، بصافي قيمة 4 57.55 مليون جنيه، و 9.35 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 66.9 مليون جنيه.