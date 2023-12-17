البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 9 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.28%، ليغلق عند مستوى 24792 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.58%، مسجلا مستوى 5450 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ 1.4%، ليغلق عند 7877 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.83 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 ، ارتفع منهم 113 سهما، وتراجع 48 سهما، فيما استقر 42 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 682 مليار جنيه، مقابل تريليون و 673 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 34.34 مليون جنيه، و 13.66 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 48 مليونا.