البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية 27 مليار جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأربعاء 6-12-2023، على تراجع جماعي، بخسائر سوقية 27 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.69%، ليغلق عند مستوى 24703 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.4%، عند مستوى 5349 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 1.43%، ليغلق عند 7753 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 5.3 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 سهما، ارتفع منهم 45 سهما، وتراجع 100 سهما، فيما استقر 40 سهما دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 27 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 672 مليار جنيه، مقابل تريليون و 699 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 279.85 مليون جنيه، و 60.61 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 340.46 مليون جنيه.