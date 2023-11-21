البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 7 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 21-11-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 7مليارات جنيه.

وتمكن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من تعويض كافة خسائره والارتفاع بنحو طفيف0.06%، ليغلق عند مستوى 24774 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.58%، عند مستوى 4933 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 1.24%، ليغلق عند 7244 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.1 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهما، ارتفع منهم 98 ، وتراجع 64 ، فيما استقر 39 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 673 مليار ، مقابل تريليون و 666 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 122.75 مليون جنيه، و 7.34 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 130.1 مليون .