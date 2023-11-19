البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 31 مليار جنيه

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء

البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 31 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

3:33 م, الأحد, 19 نوفمبر 23

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد 19-11-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 31 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.12%، ليغلق عند مستوى 24899 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.89%، عند مستوى 4909 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 1.07%، ليغلق عند 7236 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.32 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 سهما، ارتفع منهم 103 ، وتراجع 63 ، فيما استقر 39 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 31 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 679 مليار ، مقابل تريليون و 648 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 121.8 مليون جنيه، و 9.65 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 131.46 مليون .

جهاد سالم

جهاد سالم

3:33 م, الأحد, 19 نوفمبر 23