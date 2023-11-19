البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 31 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد 19-11-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 31 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.12%، ليغلق عند مستوى 24899 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.89%، عند مستوى 4909 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 1.07%، ليغلق عند 7236 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.32 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 سهما، ارتفع منهم 103 ، وتراجع 63 ، فيما استقر 39 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 31 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 679 مليار ، مقابل تريليون و 648 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 121.8 مليون جنيه، و 9.65 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 131.46 مليون .