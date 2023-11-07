البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب نحو 24 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 7-11-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.45%، عند مستوى 23393 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.62%، عند مستوى 4619 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ 1.41%، ليغلق عند 6850 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.32 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 92 وتراجع 60 فيما استقر 50 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 581 مليار جنيه، مقابل تريليون و 557 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 11.93 مليون جنيه، و 148.61 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 160.54 مليون جنيه.