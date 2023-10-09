البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين 9-10-2023، في المنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة خسائره خلال الجلسة، وتحول للارتفاع بنحو 0.27%، ليغلق عند مستوى 19409 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.79%، عند مستوى 3611 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.55%، عند 5369 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.13 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 203 أسهم، ارتفع منها 87 سهما، وتراجع 40 سهما، فيما استقر 76 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و299 مليار جنيه، مقابل تريليون و322 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 59.8 مليون جنيه، و 12.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 72.49 مليون جنيه.