البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم عند مستويات تاريخية بتداولات تخطت 5 مليارات جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 17-5-2023، على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية نحو 9 مليار جنيه، وبقيم تداولات تخطت حاجز 5 مليارات جنيه .

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 4.95%، ليغلق عند مستوى 22073 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.66%، عند مستوى 3871 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.97%، عند 5949 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 5.25 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهما، ارتفع منهم 107 سهما، وتراجع 43 سهما، فيما استقر 51 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 504 مليار جنيه، مقابل تريليون و 445 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 88.35 مليون جنيه، و 88.51 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 176.87 مليون جنيه.