البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع محدود

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على ارتفاعات جماعية محدودة، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10309 نقاط، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 2278 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% إلى 3215 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.77 مليار جنيه، وجرى التعامل على 193 سهما، ارتفع منها 67، وانخفضت أسعار 96، واستقرت أسعار 30 عند نفس مستويات الأحد.

وسيطر الصعود على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والاتصالات والسياحة والتعليم والتجارة، بينما انخفضت قطاعات الموارد الاساسية والرعاية الصحية والاغذية والطاقة والنفل.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة تنفيذات السوق بقيمة 296.7 مليون جنيه، بعد ان ارتفع السهم 4.5%، كما قفز سهم سي اي كابيتال القابضة 13.6% بتداولات قدرها 67.8 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بقيم تداولات قدرها 18.2 و44.6 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بقيمة 62.8 مليون جنيه.

وتوقع خبراء التحليل الفني، استكمال مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، رحلة الارتداد التصحيحي الصاعد، مستهدفًا مستويات 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

وأشار الخبراء إلى الأداء الإيجابي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI ، ما يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة، واستكمال الصعود مستهدفًا 2400 نقطة.

وأنهى EGX30، تعاملات جلسة الأحد على صعود بنسبة 0.58%، مسجلًا مستوى 10301 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI، بنسبة 1.85% مسجلًا 2266 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بحوالي 1.57% ، عند مستوى 3199 نقطة.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن تحركات مؤشر EGX30، مالت نحو الهدوء خلال تعاملات أمس، كعادة جلسة بداية الأسبوع التي يغيب عنها المستثمرون الأجانب.

وتابع “غريب” أنه EGX30، ما زال يسعى للارتداد بعد هبوطه الأسبوع الماضي لمستويات قرب 10200 نقطة، لافتًا إلى أنه رغم التحركات الهادئة نسبيًّا للمؤشر فإنه مرشح للصعود.

وتوقع غريب صعود مؤشر EGX30 ، في اتجاه مستويات المقاومة 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب.

ونوه غريب إلى تفوق مؤشر EGX70، خلال الفترة القليلة الماضية، والذي يسير عكس نظيره EGX30، إذ يستهدف «السبعينى» تجاوز مستوى المقاومة 2273 نقطة، في حين يسعى «الثلاثيني» للتماسك قرب مستويات الدعم والارتداد.

وتوقع تمكن مؤشر EGX70، من تأكيد اختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة اليوم، ليستكمل الصعود مستهدفًا المقاومة التالية عند 2400 نقطة.

ومن جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، إن البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد، على ارتفاع نسبي، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، ما يقرب من 59 نقطة، ليظل بذلك أسفل الدعم الفرعي السابق 10400 نقطة، والذي تحول لمستوى مقاومة على الأجل القريب.

ولفت إلى أنه حال تمكن المؤشر من تجاوز المقاومة السابق ذكرها، يستهدف المستويات التالية عند 10700 – 10870 نقطة على الأجل المتوسط، محددًا مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر عند 10000 نقطة.

واستكمل نبيل إن مؤشر EGX70، أنهى تعاملات أمس الأحد مرتفعًا نحو 41 نقطة، ليقترب من مستوى المقاومة المهمة 2300 نقطة، على الأجل المتوسط، مرورًا بالمقاومة 2270 نقطة.