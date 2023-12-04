البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية 39 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الإثنين 4-12-2023، على صعود قوي، بمكاسب سوقية 39 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.82%، ليغلق عند مستوى 25265 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.51%، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 5384 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 2%، ليغلق عند 7840 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.89 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 أسهم، ارتفع منها 118، وتراجع 42، فيما استقر 43 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 39 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 702 مليار جنيه، مقابل تريليون و666 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 97.55 و 339.77 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 437.32 مليون .