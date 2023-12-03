البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على تباين بخسائر سوقية 10 مليارات جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد 3-12-2023، على تباين، بخسائر سوقية 10 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.66%، ليغلق عند مستوى 24571 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.56%، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 5304 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 0.53%، ليغلق عند 7686 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.5 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 سهما، ارتفع منهم 81 سهما، وتراجع 77 سهما، فيما استقر 47 سهما دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 10 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 666 مليار جنيه، مقابل تريليون و 676 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب ، نحو الشراء، بصافي قيمة 34.37 مليون جنيه، و 3.09 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 37.47 مليون جنيه.