البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 52 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين 23-10-2023، على ارتفاع جماعي قوي، بمكاسب سوقية نحو 52 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.01%، ليغلق عند مستوى 22572 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بحوالي 1.93%، عند مستوى 4143 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.29%، عند 6296 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.63 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 أسهم، ارتفع منها 109 أسهم، وتراجع 53 سهما، فيما استقر 43 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 52 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و560 مليار جنيه، مقابل تريليون و508 مليارات جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 81.15 مليون جنيه، و18.68 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 99.83 مليون جنيه.