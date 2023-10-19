البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على تباين ومؤشرها الرئيسي يفقد 2.26%

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس 19-5-2023، على تباين ، بخسائر سوقية نحو 31 مليار جنيه، بعد أن تحول مؤشرها الرئيسي للمسار الهابط.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.26%، ليغلق عند مستوى 21616 نقطة.فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.1%، عند مستوى 3919 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.01%، عند 5945 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.5 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 56 سهما، وتراجع 94 سهما، فيما استقر 52 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 31 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 473 مليار جنيه، مقابل تريليون و 504 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 22.15 مليون جنيه، و 31.75 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 53.87 مليون جنيه.