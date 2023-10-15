البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع بمكاسب سوقية 32 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 15-10-2023، على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية نحو 32 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.61%، ليغلق عند مستوى 20324 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.22%، عند مستوى 3751 نقطة، و«الأوسع نطاقا EGX100»، بنحو 1.68%، عند 5645 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.55 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منها 87 سهما، وتراجع 52 سهما، فيما استقر 60 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 32 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 384 مليار جنيه، مقابل تريليون و352 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 7.87 مليون جنيه، و 16.42 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 24.29 مليون جنيه.