البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع بمكاسب 7 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023، في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 7 مليارات جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، ارتفاعا بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 18629 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.09%، عند مستوى 3795 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.94%، عند 5569 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.8 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 91، وتراجع 56، فيما استقر 55 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 267 مليار جنيه، مقابل تريليون و 260 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع، بصافي قيمة 69.47 مليون جنيه، و 11.93 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 81.41 مليون جنيه.