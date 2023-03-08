البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على تباين.. ورأسمالها السوقي ينخفض نحو 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-3-2023، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 0.71%، ليغلق عند مستوى 16315 نقطة، بعد أن قلص جزءًا من خسائره.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.35% عند مستوى 3020 نقطة.

وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.23% عند 4437 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 1.61 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 203 أسهم، ارتفع منهم 41 سهما، فيما تراجع 97 ، و استقر 65 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و57 مليار جنيه، مقابل تريليون و 62 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 74.42 مليون جنيه، و 88.68 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 163.11 مليون جنيه.