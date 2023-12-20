البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على انخفاض بخسائر سوقية 10 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية 10 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.95%، ليغلق عند مستوى 24837 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.29%، مسجلا مستوى 5410 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ0.47%، ليغلق عند 7835 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات علي الأسهم 2.9 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 206 أسهم، ارتفع منها 53 سهما، وتراجع 107 أسهم، فيما استقر 46 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و687 مليار جنيه، مقابل تريليون و697 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 43.96 مليون جنيه، و41.91 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 85.87 مليون جنيه.