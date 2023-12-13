البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية 58 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، على ارتفاع قوي، بمكاسب سوقية 58 مليارات جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، نحو 2.92%، عند مستوى 24773 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.07%، مسجلا مستوى 5279 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بـ 3.12%، ليغلق عند 7670 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.29 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205، ارتفع منها 124، وتراجع 33، فيما استقر 48 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 58 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 668 مليار جنيه، مقابل تريليون و 610 مليارات لمستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 32.9 مليون جنيه، و 23.5 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 56.41 مليون جنيه.