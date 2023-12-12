البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على تباين بخسائر سوقية 5 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 12-12-2023، على تباين، بخسائر سوقية 5 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية ليغلق على هبوط 0.46%، عند مستوى 24071 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.22%، مسجلا مستوى 5167 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 0.02%، ليغلق عند 7438 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.64 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما، ارتفع منها 63 سهما، وتراجع 94 سهما، فيما استقر 41 دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 610 مليار جنيه، مقابل تريليون و 615 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 51.22 مليون جنيه، و 46.48 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 97.7 مليون جنيه.