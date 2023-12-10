البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على انخفاض قوي بخسائر سوقية 37 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد 10-12-2023، على تراجع جماعي، بخسائر سوقية 37 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كل مكاسبه الصباحية ليغلق على هبوط 2.01%، عند مستوى 24686 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.74%، مسجلا مستوى 5194 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ1.76%، ليغلق عند 7547 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.42 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 207 أسهم، ارتفع منها 55، وتراجع 106 أسهم، فيما استقر 46 سهما دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 37 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 626 مليار جنيه، مقابل تريليون و 663 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 62.12 مليون جنيه، و 27.48 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 89.6 مليون جنيه.