البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على تباين وEGX30 في المنطقة الحمراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 5-12-2023، على تبابن، بخسائر سوقية 6 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.54%، ليغلق عند مستوى 25127 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.75%، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 5425 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 0.33%، ليغلق عند 7866 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 5.2 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 71 سهما، وتراجع 89 سهما، فيما استقر 42 سهما دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 699 مليار جنيه، مقابل تريليون و 705 مليارات جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 2.87 مليون جنيه، و 260.07 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 262.94 مليون جنيه.