البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 25-9-2023، على تباين، وسط توجهات بيعية للمستثمرين المصريين.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جزءًا من مكاسبه الصباحية، ليغلق على ارتفاع نحو 0.17%، عند مستوى 20354 نقطة.

فيما تحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.45%، ليغلق عند مستوى 3795 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.35%، عند 5667 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.99 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهم، ارتفع منها 45 سهما، وتراجع 97 سهما، فيما استقر 60 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و381 مليار جنيه، مقابل تريليون و 376 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 201.49 مليون جنيه، و 110.38 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 311.88 مليون جنيه.